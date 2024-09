Meteo Taranto, previsioni da Giovedì 05 a Sabato 07 Settembre

Giovedì, 05 Settembre 2024

Il tempo a Taranto giovedì sarà prevalentemente coperto, con un’umidità che oscilla tra il 90% e il 93%. Le temperature si manterranno intorno ai 24-29°C durante la giornata. Dalle 16:00 è prevista la comparsa di piogge con un vento che soffierà da sud a una velocità di 6-18 km/h.

Venerdì, 06 Settembre 2024

Nella giornata di venerdì, ci sarà nebbia nelle prime ore, con temperature variabili tra 24-31°C e un’umidità elevata. Nel corso della giornata, il cielo si libererà gradualmente, con una diminuzione dell’umidità e una leggera brezza proveniente da est e sud-ovest. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 31-32°C.

Sabato, 07 Settembre 2024

Sabato il cielo si presenterà variabilmente nuvoloso con temperature comprese tra 24 e 32°C. L’umidità sarà in diminuzione e il vento soffierà da nord-est e sud-ovest a velocità variabile. Nel corso della giornata, il cielo si libererà gradualmente, con una diminuzione dell’umidità e una leggera brezza proveniente da est e sud-ovest. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 31-32°C.

In conclusione, il fine settimana a Taranto sarà caratterizzato da un clima variabile con temperature gradevoli. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni per eventuali cambiamenti e prepararsi adeguatamente per godersi al meglio la città.