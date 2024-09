Meteo Bologna, previsioni da Venerdì 06 a Domenica 08 Settembre

Venerdì, 6 Settembre 2024

Il tempo a Bologna per venerdì si prevede variabile. Al mattino il cielo sarà coperto con nubi sparse, seguito da un leggero miglioramento verso le ore 8, quando è prevista una parziale schiarita. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 28 gradi intorno alle 14:00. Nel pomeriggio e verso sera il cielo si coprirà nuovamente, con un’umidità che raggiungerà il 45% e un vento proveniente da nord-nordest con una velocità di 5-7 km/h. Le condizioni atmosferiche si manterranno stabili fino a tarda serata.

Sabato, 7 Settembre 2024

Per sabato a Bologna è prevista una giornata soleggiata. Il cielo sarà sereno per gran parte della giornata, con temperature che raggiungeranno i 30 gradi verso le ore 14:00. Nel tardo pomeriggio, verso le 17:00, sono previste nubi sparse con un aumento della umidità fino al 67%. Il vento soffierà da est-sudest con una velocità di 13 km/h. Anche durante la serata le condizioni meteorologiche resteranno stabili con cielo poco nuvoloso.

Domenica, 8 Settembre 2024

La situazione meteorologica a Bologna domenica si presenta con un cielo coperto, con nuvolosità che aumenterà gradualmente. Le temperature si manterranno intorno ai 23 gradi fino a metà mattina, quando è previsto un cambiamento del tempo con l’arrivo della pioggia. A partire dalle 10:00 sono attese precipitazioni che si intensificheranno nel corso della giornata, con venti provenienti da ovest-nordovest con una velocità di 4-13 km/h. L’umidità aumenterà fino al 96% nel tardo pomeriggio e si manterrà alta per tutta la serata con precipitazioni forti.

Con queste previsioni, è consigliabile essere preparati per affrontare un fine settimana variabile, con una giornata soleggiata il sabato e piogge intense in arrivo per la domenica. Siamo sempre pronti a fornire aggiornamenti in tempo reale per garantire la tua sicurezza e il tuo comfort in qualsiasi condizione atmosferica.