Meteo Campobasso, previsioni da Venerdì 06 a Domenica 08 Settembre

Previsioni Meteo per Campobasso

Nei prossimi giorni, a Campobasso, sono previste variazioni climatiche significative, con un mix di sereno, nubi sparse e copertura nuvolosa. Analizzando nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata, possiamo avere un quadro preciso delle condizioni meteorologiche attese.

Venerdì, 6 Settembre 2024

La giornata inizierà con cielo sereno, con temperature intorno ai 17-18°C e un’umidità che si attesterà intorno all’89%. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà gradualmente, mantenendo comunque temperature miti che raggiungeranno i 25-26°C. Il vento soffierà a una velocità media di 7-10 km/h, principalmente da sud-ovest.

Sabato, 7 Settembre 2024

La giornata inizierà con nebbia e cielo coperto, con temperature intorno ai 17°C e un’umidità al 100%. Nel corso della mattinata la nebbia si diraderà, lasciando spazio a qualche nube sparsa e al sereno, con temperature in aumento che raggiungeranno i 30°C. Il vento sarà leggero, con una direzione variabile tra ovest e sud-est.

Domenica, 8 Settembre 2024

La copertura nuvolosa caratterizzerà l’intera giornata, con temperature che si manterranno intorno ai 28-32°C e un’umidità che oscillerà tra il 40% e il 76%. Il vento soffierà da sud-est con intensità variabile tra i 6 e i 23 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Campobasso indicano un mix di condizioni variabili, con un’alternanza di sereno, nubi sparse e copertura nuvolosa. È consigliabile tenere d’occhio l’evolversi delle previsioni per eventuali aggiornamenti e adattare di conseguenza le attività pianificate.