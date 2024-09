Meteo Firenze, previsioni da Venerdì 06 a Domenica 08 Settembre

Venerdì, 06 Settembre 2024

Le previsioni meteo per venerdì a Firenze indicano nubi sparse durante la prima parte della giornata, con un leggero aumento della temperatura fino a 24.8°C alle 09:00. Nel pomeriggio, si prevede un cielo parzialmente nuvoloso con temperature intorno ai 28.7°C. Durante la sera, il cielo si presenterà sereno con temperature in leggero calo fino a 18.4°C intorno alle 23:00. L’umidità diminuirà gradualmente durante il giorno, partendo da 94% alle prime ore del mattino per arrivare al 85% di sera. Il vento soffierà principalmente da est con una velocità media di 2-3 km/h.

Sabato, 07 Settembre 2024

Sabato prevede un cielo sereno per gran parte della giornata, con temperature che raggiungeranno il picco massimo di 31.3°C intorno alle 15:00. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con temperature in diminuzione fino a 20.8°C intorno alle 23:00. L’umidità si manterrà in generale più bassa rispetto al giorno precedente, con valori che varieranno tra il 36% e il 87%. Il vento sarà prevalentemente debole, con una direzione variabile che passerà da est a nord-ovest durante la giornata.

Domenica, 08 Settembre 2024

La giornata di domenica sarà caratterizzata da un cielo coperto e piogge abbondanti. Le temperature si manterranno intorno ai 22-23°C per gran parte della giornata, con un aumento dell’umidità che raggiungerà il 92%. Il vento soffierà principalmente da est e nord-est, con una velocità variabile tra 1 e 7 km/h. Le piogge saranno presenti per gran parte della giornata, con intensità che diminuirà gradualmente verso la sera. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di prendere le misure necessarie per affrontare le precipitazioni.