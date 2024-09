Meteo Milano, previsioni da Venerdì 06 a Domenica 08 Settembre

Meteo Milano prossimi giorni 6 Settembre, 7 Settembre, 8 Settembre:

Il tempo a Milano nei prossimi giorni sarà caratterizzato da variazioni significative. Analizziamo nel dettaglio le previsioni meteo per Venerdì, Sabato e Domenica.

Venerdì, 6 Settembre 2024:

La giornata inizierà con piogge leggere, con temperature intorno ai 19 gradi Celsius e un’umidità dell’aria del 93%. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa persiste e le precipitazioni si attenuano, con un progressivo aumento delle temperature fino a raggiungere i 21 gradi Celsius. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, ma la pioggia cederà il passo a nubi sparse con temperature che aumenteranno fino a 25 gradi Celsius. La situazione migliorerà nel tardo pomeriggio con un cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 24 gradi Celsius. La serata sarà caratterizzata da sereno con temperature che si manterranno intorno ai 20 gradi Celsius. Il vento soffierà principalmente da direzione Est con velocità compresa tra 1 e 7 km/h.

Sabato, 7 Settembre 2024:

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 18 gradi Celsius. Nel corso della mattinata, il sereno persiste con un graduale aumento delle temperature fino a 23 gradi Celsius. Nel pomeriggio, si avranno nubi sparse con temperature che raggiungeranno i 27 gradi Celsius. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si presenterà poco nuvoloso e sereno con temperature intorno ai 26 gradi Celsius. Il vento sarà prevalentemente da direzione Nord-Nordest con velocità tra 1 e 7 km/h.

Domenica, 8 Settembre 2024:

La giornata sarà caratterizzata da una presenza costante di nuvole e piogge. La mattinata inizierà con temperature intorno ai 21 gradi Celsius e un’umidità del 77%. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà coperto con un graduale aumento delle precipitazioni e delle temperature fino a 22 gradi Celsius. Nel pomeriggio, si avranno temporali con forti piogge e temperature intorno ai 21 gradi Celsius. Nel tardo pomeriggio e serata, le precipitazioni rimarranno costanti con temperature intorno ai 20 gradi Celsius. Il vento soffierà principalmente da direzione Est con velocità tra 4 e 10 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Milano sarà caratterizzato da un inizio piovoso il Venerdì, seguito da una giornata soleggiata il Sabato e da forti piogge la Domenica. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione per pianificare al meglio le attività all’aperto.