Meteo Padova, previsioni da Venerdì 6 a Domenica 8 Settembre

Venerdì, 6 Settembre 2024

Il tempo a Padova il prossimo venerdì sarà prevalentemente coperto con un’alta umidità che raggiungerà il 92% durante la notte. Le temperature saranno comprese tra 17.4°C e 27.2°C. Il vento soffierà principalmente da nord durante la notte, con una velocità media tra i 3 e i 10 km/h. Durante il giorno, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con il sole che farà capolino in alcune ore. La direzione del vento varierà da nord a ovest, mantenendo una velocità leggera durante la giornata.

Sabato, 7 Settembre 2024

Il sabato sarà caratterizzato da un cielo sereno e poco nuvoloso con un’umidità inferiore rispetto al giorno precedente, oscillante tra il 55% e il 95%. Le temperature si manterranno tra i 18.3°C e i 28.1°C. Il vento soffierà principalmente da nord, cambiando gradualmente e dirigendosi verso sud-ovest nel corso della giornata, con una velocità tra 1 e 5 km/h. Questa giornata sarà ideale per trascorrere del tempo all’aperto, godendo del clima mite.

Domenica, 8 Settembre 2024

La giornata di domenica si presenterà con un cambiamento repentino delle condizioni meteorologiche. Il cielo sarà inizialmente coperto, con un aumento dell’umidità che raggiungerà il 97% durante la sera. Le temperature si manterranno tra i 19.7°C e i 23.5°C. Il vento soffierà principalmente da nord-est, raggiungendo una velocità tra 1 e 11 km/h. Durante la mattina, si prevede l’arrivo di temporali seguiti da piogge intense nel pomeriggio e nella serata. Si consiglia di prestare attenzione e di prendere le misure necessarie per affrontare le condizioni meteorologiche avverse previste per domenica.

In conclusione, il fine settimana a Padova sarà caratterizzato da una varietà di condizioni meteorologiche. Dopo una giornata di sabato tranquilla e soleggiata, domenica porterà un repentino cambiamento con temporali e piogge intense. Si consiglia di essere preparati e di seguire gli aggiornamenti meteorologici per adattarsi alle condizioni in continua evoluzione.