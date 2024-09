Meteo Parma, previsioni da Venerdì 06 a Domenica 08 Settembre

Venerdì, 6 Settembre 2024

Il venerdì a Parma sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili. Al mattino, il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse con una leggera nebbia che contribuirà a un’umidità intorno al 96%. Nel corso della mattinata, le nubi si diraderanno e il cielo si presenterà coperto con temperature in aumento fino a 24.6°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature oscilleranno intorno ai 26.6°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si presenterà poco nuvoloso con un lieve aumento dell’umidità. Il vento soffierà prevalentemente da direzione nord-nordovest con velocità comprese tra 3 e 7 km/h.

Sabato, 7 Settembre 2024

La giornata di sabato sarà contraddistinta da un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma nel corso della mattinata si diraderanno, lasciando spazio a un sereno cielo. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, oscillando tra i 18.9°C e i 28.1°C. Il vento sarà debole, inizialmente proveniente da ovest per poi virare a est-nordest nel corso della giornata. L’umidità diminuirà gradualmente, offrendo una piacevole giornata di meteo stabile e soleggiato.

Domenica, 8 Settembre 2024

La situazione meteorologica domenicale sarà caratterizzata da un peggioramento delle condizioni atmosferiche. Il cielo si presenterà coperto con nubi sparse nelle prime ore del giorno, per poi evolvere in un coperto con possibilità di precipitazioni nel corso della mattinata. Nel pomeriggio, è prevista la comparsa di piogge continue e intense, con temperature che si manterranno intorno ai 22-23°C. Il vento soffierà da est-sudest con velocità tra i 6 e i 14 km/h. L’umidità sarà elevata, attestandosi intorno al 95%. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo e di prendere le dovute precauzioni in caso di pioggia intensa.