Meteo Taranto, previsioni da Venerdì 06 a Domenica 08 Settembre

Venerdì, 06 Settembre 2024

Per Venerdì, il tempo a Taranto sarà variabile. Durante la notte potremmo osservare la presenza di nebbia con temperature intorno ai 26 gradi e un’umidità al 98%. Il cielo si schiarirà leggermente verso l’alba, diventando sereno con un calo dell’umidità al 78% e temperature in aumento fino a 27.9 gradi. Durante la mattinata il cielo si manterrà sereno con un lieve aumento della nuvolosità e una temperatura massima di 31.1 gradi. Nel primo pomeriggio, il cielo si coprirà, con temperature stabili intorno ai 31 gradi e umidità al 54%. Nel tardo pomeriggio e verso sera il cielo rimarrà coperto, con una diminuzione della temperatura a 28.2 gradi e un’umidità al 64%. Durante la serata e la notte il cielo sarà nuvoloso con temperature intorno ai 26 gradi e un’umidità al 70%.

Sabato, 07 Settembre 2024

Per Sabato, a Taranto si prevede un cielo in prevalenza sereno con un leggero aumento della nuvolosità durante la notte. Le temperature si manterranno intorno ai 25 gradi, con un’umidità al 81%. Durante la mattinata le nubi sparse si diraderanno, lasciando spazio a un cielo coperto con temperature in aumento fino a 29.2 gradi e un’umidità al 63%. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà poco nuvoloso con temperature intorno ai 30 gradi e un’umidità al 58%. Durante la sera e la notte, il cielo resterà sereno con temperature tra i 24 e i 25 gradi e un’umidità intorno all’80%.

Domenica, 08 Settembre 2024

Per Domenica, il cielo a Taranto sarà prevalentemente coperto con temperature intorno ai 24 gradi e un’umidità all’86%. Durante la mattinata il cielo si schiarirà leggermente, con una diminuzione dell’umidità al 67% e temperature in aumento fino a 28.7 gradi. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà coperto con temperature intorno ai 29 gradi e un’umidità al 63-65%. Durante la sera e la notte, il cielo resterà coperto con temperature stabili intorno ai 27 gradi e un’umidità intorno all’80%.