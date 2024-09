Meteo Trento, previsioni da Venerdì 06 a Domenica 08 Settembre

Venerdì, 06 Settembre 2024

Il tempo a Trento per venerdì sarà caratterizzato da cielo coperto per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 17-24°C con un’umidità che varierà tra il 72% e il 95%. Il vento soffierà leggero, con velocità comprese tra 0 e 5 km/h provenienti principalmente da direzioni est-sud-est. Non sono previste precipitazioni significative, ma potrebbero verificarsi nubi sparse durante la giornata.

Sabato, 07 Settembre 2024

Sabato si prevede un miglioramento delle condizioni meteo a Trento, con un cielo che tenderà a schiarirsi nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 16 e i 28°C, con un’umidità inizialmente intorno all’97% al mattino che diminuirà fino al 42% nel pomeriggio. Il vento aumenterà leggermente di intensità, raggiungendo velocità tra i 0 e i 11 km/h provenienti principalmente da direzioni sud-sud-ovest. Nel complesso, il tempo sarà prevalentemente sereno con la presenza di nubi sparse solo nelle prime ore della giornata.

Domenica, 08 Settembre 2024

La situazione meteorologica domenica sarà caratterizzata da un rapido peggioramento delle condizioni atmosferiche. Le temperature oscilleranno tra i 16 e i 25°C, con un’umidità che aumenterà fino al 100% in concomitanza con la formazione di nebbia durante la notte. Durante la giornata sono previste precipitazioni, inizialmente sotto forma di nubi sparse che si trasformeranno in piogge nel corso della mattinata. Il vento soffierà con intensità compresa tra 1 e 4 km/h provenienti principalmente da direzioni sud-sud-ovest. La probabilità di pioggia aumenterà nel pomeriggio, con precipitazioni che potrebbero persistere per tutta la giornata.