Meteo Trieste, previsioni da Venerdì 06 a Domenica 08 Settembre

Venerdì, 6 Settembre 2024

Il tempo a Trieste Venerdì sarà prevalentemente nuvoloso con possibili precipitazioni. Dalle prime ore del mattino fino alle 9:00 ci sarà pioggia moderata, con temperature comprese tra i 20°C e i 25°C. Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno per lasciare spazio a un cielo poco nuvoloso con una temperatura massima di 26°C. La sera e la notte saranno caratterizzate da cielo sereno con temperature comprese tra i 20°C e i 23°C. L’umidità sarà piuttosto elevata, oscillando tra il 59% e l’81%, mentre il vento soffierà principalmente da est e nord-est, con una velocità compresa tra 1 e 16 km/h.

Sabato, 7 Settembre 2024

Sabato a Trieste il cielo si presenterà in prevalenza sereno con temperature stabili. La giornata inizierà con cielo parzialmente nuvoloso e temperature intorno ai 20°C. Durante la mattinata, il cielo si libererà dalle nuvole, garantendo cielo sereno e temperature tra i 22°C e i 25°C. Nel pomeriggio e sera, il tempo sarà stabile, con cielo completamente sereno e temperature comprese tra i 23°C e i 24°C. L’umidità diminuirà leggermente durante il giorno, oscillando tra il 66% e l’84%. Il vento soffierà prevalentemente da ovest con una velocità compresa tra 1 e 9 km/h.

Domenica, 8 Settembre 2024

La giornata di Domenica a Trieste sarà caratterizzata da un aumento delle precipitazioni e da un calo delle temperature. Il mattino inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 20°C, ma nel corso della mattinata le nuvole inizieranno a coprire il cielo, portando a un aumento dell’umidità. Nel pomeriggio le nuvole si addenseranno ulteriormente e si prevedono precipitazioni, con temperature tra i 23°C e i 25°C. Durante la sera e la notte le precipitazioni diventeranno più intense, con temperature che si manterranno intorno ai 22°C. L’umidità aumenterà fino all’89%, mentre il vento soffierà principalmente da est e sud-est, con velocità comprese tra 2 e 13 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Trieste si preannuncia variabile, con un Venerdì piovoso seguito da un Sabato e una Domenica con tempo stabile ma con possibili piogge nel corso della giornata. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo in continuo aggiornamento per pianificare al meglio le attività all’aperto.