Meteo Verona, previsioni da Venerdì 06 a Domenica 08 Settembre

Venerdì, 06 Settembre 2024

Per la giornata di Venerdì a Verona si prevede un inizio con cielo coperto e piogge leggere nelle prime ore del mattino, con temperatura che si attesterà intorno ai 18-19°C e umidità al 90%. Nel corso della mattinata il cielo rimarrà coperto fino a mezzogiorno con temperature in aumento fino a 25-26°C e umidità in diminuzione. Nel pomeriggio ci saranno nubi sparse e la temperatura massima si aggirerà intorno ai 26-27°C con umidità al 55-60%. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo sarà nuvoloso e poi si libererà, con temperature che scenderanno a 19-21°C e umidità al 85-87%. Il vento soffierà da Ovest e Sud-Ovest con una velocità media di 3-6 km/h.

Sabato, 07 Settembre 2024

Il Sabato a Verona sarà caratterizzato da cielo sereno nelle prime ore del mattino con temperature intorno ai 18-19°C e umidità al 90%. Durante la mattinata il cielo si manterrà sereno con temperature in aumento fino a 26-27°C e umidità in diminuzione. Nel pomeriggio il cielo si coprirà leggermente con la comparsa di nubi sparse e la temperatura massima si aggirerà intorno ai 27-28°C con umidità al 54-57%. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo sarà poco nuvoloso con temperature che scenderanno a 19-20°C e umidità al 80-83%. Il vento soffierà da Nord e Nord-Est con una velocità media di 1-7 km/h.

Domenica, 08 Settembre 2024

La giornata di Domenica a Verona si preannuncia instabile, con cielo coperto e umidità alta nelle prime ore del mattino, con temperature intorno ai 19-20°C e umidità al 82-86%. Durante la mattinata il cielo rimarrà coperto con temperature in aumento fino a 23-24°C e umidità in diminuzione. Nel corso della mattinata e nel primo pomeriggio sono previste precipitazioni, con temporali e piogge abbondanti, accompagnati da vento proveniente da Est e Sud-Est con velocità tra 4 e 6 km/h. Nel pomeriggio e in serata le piogge continueranno, con temperature che si manterranno intorno ai 20-21°C e umidità al 91-95%. Il vento si orienterà verso Sud e Sud-Est con una velocità media di 0-6 km/h.