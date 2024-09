Nubifragio su Bari: “downburst” provoca danni e allagamenti

Il maltempo è arrivato anche in Puglia dove un intenso fronte temporalesco sta attraversando l’area centrale della regione. Particolarmente colpita è stata la città di Bari, dove si è verificato un downburst, un fenomeno caratterizzato da violente raffiche di vento lineari che hanno raggiunto velocità vicine ai 100 km/h. L’evento è stato accompagnato da un’elevata attività elettrica e da grandine di piccole e medie dimensioni.

Danni in città e strade allagate

Il bilancio dei danni è in fase di definizione. Al momento, le prime segnalazioni parlano di alberi e rami caduti in diversi punti della città. Inoltre, diverse strade e sottopassaggi risultano allagati. Tra le aree più colpite, il sottovia Duca degli Abruzzi e il sottopasso ferroviario di via Bruno Buozzi sono stati temporaneamente chiusi al traffico a causa dell’accumulo d’acqua.

Vento e disagi sul lungomare

Il forte vento ha causato danni anche lungo il lungomare di San Girolamo, dove tavoli e ombrelloni di alcune attività all’aperto sono stati scaraventati via. Fortunatamente, al momento non si segnalano feriti.

Voli dirottati

Le avverse condizioni meteorologiche hanno avuto un impatto anche sui collegamenti aerei. Alcuni voli in arrivo all’aeroporto di Bari sono stati dirottati verso lo scalo di Brindisi, in attesa di un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

La situazione è costantemente monitorata dalle autorità locali, impegnate nella gestione delle emergenze e nel ripristino della viabilità cittadina.