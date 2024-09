Nubifragio su Milano: allagamenti diffusi, preoccupano i fiumi

Da questa mattina una perturbazione di origine atlantica sta colpendo l’Italia, causando nubifragi diffusi su diverse aree del Nord. Le piogge intense hanno creato una situazione critica a Milano, dove un forte temporale persiste da oltre due ore, portando accumuli pluviometrici superiori a 100 mm. Le conseguenze di questa ondata di maltempo sono gravi: numerosi allagamenti stanno causando disagi alla circolazione, ai trasporti, e difficoltà per i cittadini, sia a Milano città che in provincia.

Allagamenti e disagi a Milano

Nel capoluogo lombardo si registrano diversi episodi di auto bloccate a causa degli allagamenti. In via Silla, zona Figino, quattro auto sono rimaste in panne all’interno di un sottopasso invaso dall’acqua. Una situazione simile è avvenuta nel sottopasso di viale Cassala, e anche in viale Rubicone, dove alcuni automobilisti sono stati costretti a salire sul tetto delle loro vetture per mettersi in salvo dall’acqua che si infiltrava negli abitacoli. Sul posto è intervenuto il nucleo SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) del soccorso acquatico dei vigili del fuoco, che ha prestato soccorso alle persone coinvolte.

La perturbazione ha colpito anche edifici di grande rilevanza. Il Palazzo di Giustizia di Milano è stato allagato: l’atrio dell’ingresso principale, così come alcuni corridoi e scale interne, risultano invasi dall’acqua.

Monitoraggio dei fiumi e allagamenti nei quartieri

A preoccupare ulteriormente sono i livelli dei fiumi. Le piogge persistenti hanno provocato l’innalzamento dei corsi d’acqua come l’Olona, il Lambro e il Seveso. Il fiume Lambro, in particolare, ha superato la soglia critica di 2,60 metri in via Feltre, come riferito dall’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli. A causa di questa situazione, le comunità presenti all’interno del parco Lambro, tra cui Ceas e Exodus, sono state evacuate per sicurezza.

Nel quartiere di Ponte Lambro, la situazione è particolarmente delicata. Il fiume, che ha raggiunto livelli superiori a 2,40 metri, è entrato nelle fogne, causando un rigurgito d’acqua che ha allagato le strade del quartiere e i cortili delle case popolari. Le autorità continuano a monitorare la situazione, mentre i soccorritori sono impegnati in operazioni di messa in sicurezza e assistenza ai residenti colpiti dagli allagamenti.