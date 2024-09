Nubifragio su Perosa Argentina, in Piemonte: frane e allagamenti, situazione critica

Il forte maltempo previsto sul Nord Italia ha iniziato a causare danni significativi, in particolare nelle zone alpine e prealpine, con piogge battenti e violenti temporali che hanno investito varie località. Nella notte, le aree più colpite sono state quelle del Nord-Ovest, dove si sono verificati nubifragi e allagamenti.

In Val Chisone, in Piemonte, i comuni di Villar Perosa e Perosa Argentina sono stati particolarmente colpiti. Le intense precipitazioni hanno provocato allagamenti e colate di fango e detriti, causando notevoli disagi alla viabilità. Alcune abitazioni sono state allagate, mentre strade e vie principali risultano difficilmente percorribili. Sulla zona si registrano già picchi di 200 mm di pioggia dalla mezzanotte.

La situazione è così grave che il Comune di Perosa Argentina ha invitato i cittadini a “spostarsi solo se strettamente necessario”, viste le condizioni critiche delle strade comunali e provinciali.

Le acque, trasportando con sé pietre e detriti, hanno invaso diverse zone, tra cui la rotonda della Coop al confine con Pinasca e la provinciale nella zona di Meano. In particolare, la strada provinciale SP166 risulta attualmente impraticabile, rendendo ancora più difficili gli spostamenti.

La Regione Piemonte ha attivato la Sala Operativa della Protezione Civile per monitorare costantemente la situazione e garantire interventi tempestivi in caso di ulteriori emergenze. L’evolversi della situazione meteorologica preoccupa le autorità locali, che sono pronte a intervenire per mitigare i danni e assicurare la sicurezza della popolazione.

Continueranno le piogge e i temporali nelle prossime ore, e si raccomanda massima prudenza negli spostamenti nelle zone colpite.