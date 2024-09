Grossa tromba marina in Salento: danni e momenti di paura a San Foca (LE)

In queste ultime ore la Puglia e in particolare il basso Salento è colpito da una residua instabilità atmosferica, caratterizzata da temporali anche di forte intensità. Un evento meteorologico spettacolare quanto pericoloso si è verificato sulla costa adriatica, in località San Foca, nel comune di Melendugno, in provincia di Lecce: stiamo parlando di una grossa tromba marina, che ha catturato l’attenzione di turisti e residenti, rendendosi visibile anche da lontano.

Il vortice si è formato in mare aperto, avvicinandosi alla costa e raggiungendo la terraferma in poco tempo. Il landfall è avvenuto nei pressi del porticciolo di San Foca e di alcune strutture balneari, causando disagi e danni materiali.

La violenza della tromba marina ha sollevato e scaraventato a distanza tavoli, sedie, sdraio e ombrelloni, creando scene di panico tra i bagnanti che si sono affrettati a cercare riparo. Tra gli oggetti trasportati dal vento, un pattino di salvataggio è stato sollevato dalla forza del vortice e scaraventato su una strada, a decine di metri di distanza dal mare.

Fortunatamente, nonostante la forza distruttiva del fenomeno e i danni materiali subiti dagli stabilimenti balneari, non si registrano feriti tra le persone presenti in quel momento sulla spiaggia e nei dintorni.