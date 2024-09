Meteo Ancona, previsioni da Sabato 07 a Lunedì 09 Settembre

Sabato, 7 Settembre 2024:

Il sabato ad Ancona sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili. Durante la mattina e il pomeriggio il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Le temperature si manterranno intorno ai 28-29°C con un’umidità che oscillerà tra il 57% e il 66%. Il vento soffierà da est-sudest con una velocità compresa tra i 12 e i 18 km/h.

Domenica, 8 Settembre 2024:

La giornata di domenica sarà caratterizzata da un deciso cambiamento delle condizioni meteorologiche. Durante la mattina le nuvole copriranno il cielo, con temperature intorno ai 26-27°C e un’umidità del 70-80%. Nel corso della giornata sono previste precipitazioni, dapprima sotto forma di nubi sparse e piogge leggere, per poi intensificarsi nel pomeriggio con piogge più consistenti e un aumento della velocità del vento fino a 15-22 km/h proveniente da sud-sudest. Nel tardo pomeriggio e sera è previsto un temporale con venti fino a 30 km/h.

Lunedì, 9 Settembre 2024:

Lunedì si avrà un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto alla giornata precedente. Durante la notte sono previste precipitazioni, ma al mattino il cielo si presenterà nuovamente sereno o poco nuvoloso. Le temperature saranno gradevoli, oscillando tra i 23 e i 29°C, con un’umidità compresa tra il 33% e il 64%. Il vento soffierà da ovest-sudovest con una velocità tra i 13 e i 28 km/h.

In conclusione, l’andamento del tempo ad Ancona nei prossimi giorni presenterà una variazione significativa, passando da condizioni stabili e soleggiate a precipitazioni e temporali per poi tornare nuovamente a condizioni più asciutte e soleggiate. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteorologiche prima di organizzare attività all’aperto nella giornata di domenica, considerando il rischio di piogge e temporali. Restate aggiornati con le ultime previsioni per pianificare al meglio le vostre giornate.