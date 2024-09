Meteo Aosta, previsioni da Sabato 07 a Lunedì 09 Settembre

Sabato, 7 Settembre 2024

Il tempo a Aosta sabato sarà generalmente coperto con possibilità di nubi sparse durante la notte. Le temperature si manterranno intorno ai 17-23°C. L’umidità si aggira intorno al 65-88%. Il vento soffierà a una velocità media compresa tra 0 e 11 km/h proveniente da diverse direzioni come NW, E e W.

Domenica, 8 Settembre 2024

Domenica il cielo sopra Aosta sarà prevalentemente coperto con nubi sparse e piogge intermittenti. Le temperature oscilleranno tra i 15 e i 22°C, mentre l’umidità varierà tra il 59% e l’88%. Il vento sarà moderato, con una velocità media tra 0 e 7 km/h proveniente da direzioni quali NW, E e W.

Lunedì, 9 Settembre 2024

Per lunedì è prevista una giornata nuvolosa con piogge intermittenti. Le temperature si manterranno intorno ai 15-19°C, mentre l’umidità varierà tra il 47% e il 65%. Il vento soffierà a una velocità compresa tra 4 e 11 km/h proveniente principalmente da direzioni W e SW.

In conclusione, il fine settimana ad Aosta sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto con piogge intermittenti e temperature fresche. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e di prepararsi adeguatamente per le eventuali precipitazioni.