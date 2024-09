Meteo Milano, previsioni da Sabato 07 a Lunedì 09 Settembre

Milano Prossimi Giorni: 7 Settembre, 8 Settembre, 9 Settembre

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Milano indicano una variazione significativa delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per Sabato, Domenica e Lunedì.

Sabato, 7 Settembre

Durante la mattina ci attendiamo un cielo parzialmente nuvoloso con una temperatura che raggiungerà i 25.5°C intorno a mezzogiorno per poi stabilizzarsi intorno ai 25.8°C nel pomeriggio. Il vento soffierà da sud-est con una velocità di 7 km/h. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo sarà coperto con temperature che si manterranno intorno ai 23-24°C. L’umidità si attesterà intorno al 60-62% durante gran parte della giornata.

Domenica, 8 Settembre

La giornata inizierà con piogge leggere che diventeranno più intense nel corso della mattina, con temperature che oscilleranno intorno ai 21-22°C. Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno accompagnate da un aumento dell’umidità che raggiungerà il 90%. Nel tardo pomeriggio e in serata, si prevedono temporali e grandinate con temperature che si manterranno intorno ai 20°C. Il vento soffierà da est con una velocità variabile tra i 2 e i 9 km/h.

Lunedì, 9 Settembre

La giornata inizierà con piogge che diminuiranno di intensità nel corso della mattinata. Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nubi e il sole farà capolino, portando le temperature a salire fino a 26-27°C. Il vento soffierà da ovest con una velocità di 13-15 km/h. L’umidità diminuirà gradualmente durante la giornata, arrivando intorno al 34% nel tardo pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Milano suggeriscono una variazione significativa del tempo nei prossimi giorni, con piogge e temporali nella giornata di Domenica, seguiti da un ritorno del sereno e temperature più elevate per Lunedì.