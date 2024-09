Francia: alluvione a Lourdes, evacuata d’urgenza la “Grotta delle Apparizioni”

Una intensa ondata di maltempo sta investendo la regione delle Hautes-Pyrénées, nel sud-ovest della Francia, causando gravi inondazioni. Le abbondanti piogge hanno fatto straripare nella notte il Gave de Pau, il fiume che attraversa la città di Lourdes, provocando l’allagamento parziale del celebre santuario, noto luogo di pellegrinaggio per milioni di fedeli ogni anno.

David Torchala, direttore della comunicazione del santuario, ha dichiarato che “l’acqua è salita molto rapidamente”, inondando in particolare la grotta delle Apparizioni, luogo simbolico del santuario, e costringendo alla sua chiusura temporanea. I danni causati dall’inondazione non sono ancora stati completamente stimati, ma fortunatamente non si registrano feriti. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione, mentre l’acqua ha iniziato a ritirarsi nelle prime ore della mattinata.

Nonostante la chiusura della grotta, il resto del complesso del santuario di Lourdes rimane accessibile ai fedeli. Le celebrazioni religiose previste all’interno della grotta sono state temporaneamente spostate in altre aree del santuario, per consentire ai pellegrini di proseguire le loro attività spirituali.

La regione Hautes-Pyrénées è attualmente sotto allerta meteo per pioggia e inondazioni, un avviso emesso da Météo-France che rimarrà in vigore fino alla mezzanotte di oggi. La situazione di emergenza ha attivato anche i vigili del fuoco locali, che hanno confermato numerose inondazioni in diversi comuni della zona. Questa mattina, i servizi di emergenza hanno evacuato una trentina di persone, trasferendole in edifici comunali più sicuri, mentre circa 500 persone sono rimaste senza corrente elettrica in un comune a sud di Lourdes.