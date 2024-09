Grosse crepe si aprono nel terreno a Hermosillo, in Messico [VIDEO]

Nella località di Hermosillo, situata nello stato di Sonora, in Messico, grosse crepe sono improvvisamente comparse nel terreno. Le spaccature, che si estendono per diversi metri e raggiungono una profondità stimata tra i 3 e i 4 metri, sono state rilevate nell’ejido J. Cruz Gálvez, destando grande preoccupazione tra i residenti della zona.

Le grosse crepe sono state mostrate in un video diffuso sui social media, che ha rapidamente fatto il giro della comunità locale. Secondo quanto riportato dai media messicani, queste crepe avrebbero già causato danni, con la caduta di alcuni animali nelle voragini. Tra le vittime, si contano una mucca e una vitella.

Fernando Morales, capo della Protezione Civile dello stato di Sonora, ha annunciato l’apertura di un’indagine per cercare di chiarire le cause di queste spaccature nel terreno. Al momento, sono al vaglio varie ipotesi, ma si attendono i risultati di una verifica approfondita che verrà condotta nei prossimi giorni. L’obiettivo è comprendere se queste crepe siano il risultato di fenomeni naturali, come i movimenti tettonici o subsidenza del suolo, oppure se vi sia un legame con attività umane, come il sovrasfruttamento delle risorse idriche o pratiche agricole.

Il timore tra gli abitanti è palpabile, soprattutto per chi vive vicino alle aree più colpite. Alcuni agricoltori hanno espresso preoccupazione per il rischio che il fenomeno possa espandersi e causare ulteriori danni alle colture e agli animali.

Ecco il video che mostra le crepe nel terreno:

Reports emerging of a significant crack in the Earth’s crust near Hermosillo, Sonora, Mexico .

The massive fissure has appeared in the upper layer of the earth’s surface, sparking concern among locals and geologists. #Mexico #EarthCrust pic.twitter.com/8XrZcyDWkM

