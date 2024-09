Meteo Brescia, previsioni da Domenica 08 a Martedì 10 Settembre

Domenica, 8 Settembre 2024

Per Domenica, 8 Settembre, a Brescia si prevede un inizio di giornata coperto con nubi sparse e umidità elevata. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C nelle prime ore del mattino, con una leggera diminuzione verso le prime ore pomeridiane. Tuttavia, a partire dalle 10:00, il cielo si coprirà sempre più e si verificheranno precipitazioni, inizialmente sotto forma di pioggia, per poi sfociare in un temporale con grandine intorno alle 14:00. Il vento sarà prevalentemente orientato a est, con una velocità compresa tra 1 e 9 km/h.

Lunedì, 9 Settembre 2024

Lunedì, 9 Settembre, il tempo a Brescia si presenterà prevalentemente coperto con umidità elevata. Le prime ore della mattinata saranno caratterizzate da una leggera diminuzione delle temperature, arrivando a 18°C, e da una copertura nuvolosa, che si manterrà costante fino alle 13:00. Dalle prime ore del pomeriggio, le nuvole daranno spazio a schiarite e a un cielo poco nuvoloso, con temperature che si assesteranno sui 25°C. Il vento soffierà da ovest, variando tra i 1 e i 9 km/h, per poi ruotare a sud-ovest e, infine, a nord-ovest verso sera.

Martedì, 10 Settembre 2024

Per Martedì, 10 Settembre, a Brescia si prevede un inizio di giornata con cielo coperto e umidità moderata. Le temperature si manterranno intorno ai 18°C, con una leggera diminuzione fino alle prime ore pomeridiane. Dalle 14:00, il cielo si aprirà sempre di più, dando spazio a schiarite e a un cielo poco nuvoloso. Le temperature aumenteranno fino a toccare i 25°C, e il vento soffierà da nord-est con una velocità compresa tra 3 e 6 km/h. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa nelle ultime ore serali.