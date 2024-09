Meteo Catania, previsioni da Domenica 08 a Martedì 10 Settembre

Domenica, 8 Settembre 2024

Il tempo a Catania domenica sarà caratterizzato da cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che si aggireranno intorno ai 30 gradi. L’umidità sarà moderata, con valori compresi tra il 52% e il 92%. Il vento soffierà principalmente da est con una velocità che varierà tra i 2 e i 14 km/h.

Lunedì, 9 Settembre 2024

La giornata di lunedì sarà caratterizzata da un cielo coperto con possibilità di piogge durante le prime ore del mattino. Le temperature saranno leggermente più basse rispetto alla giornata precedente, con valori che si manterranno intorno ai 27 gradi. L’umidità sarà più alta, variando tra il 47% e l’81%. Il vento soffierà principalmente da ovest con una velocità che raggiungerà i 24 km/h durante le precipitazioni e si attenuerà nel corso della giornata.

Martedì, 10 Settembre 2024

La giornata di martedì si presenterà con cielo sereno in mattinata, con un leggero aumento delle nuvole nel pomeriggio. Le temperature saranno ancora in diminuzione, con valori che si manterranno attorno ai 28 gradi. L’umidità sarà moderata, variando tra il 34% e il 72%. Il vento soffierà principalmente da ovest con una velocità che raggiungerà i 27 km/h durante le prime ore del mattino e si attenuerà nel corso della giornata.

In conclusione, la prossima settimana a Catania vedrà un inizio con un tempo generalmente soleggiato, seguito da una giornata con precipitazioni e nuvolosità e infine da una giornata con un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature si manterranno elevate, ma in leggero calo rispetto ai giorni precedenti, e l’umidità sarà variabile. Il vento sarà predominante da ovest con intensità che varierà in base alle condizioni meteorologiche.