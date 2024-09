Meteo Genova, previsioni da Domenica 08 a Martedì 10 Settembre

Domenica, 08 Settembre 2024:

La giornata di domenica sarà caratterizzata da precipitazioni a tratti intense. Fin dalle prime ore del mattino, il cielo sarà coperto e ci saranno piogge leggere, con temperature intorno ai 24 gradi e un’umidità che si manterrà intorno all’83%. Nel corso della mattinata, le precipitazioni si intensificheranno, con picchi di pioggia tra le 10:00 e le 12:00, quando le temperature si abbasseranno leggermente, arrivando a 22.6 gradi. Nel pomeriggio le piogge proseguiranno, con temperature che si manterranno attorno ai 21-22 gradi. Verso sera, il cielo si manterrà coperto, ma le precipitazioni diminuiranno leggermente, con temperature intorno ai 22 gradi e un’umidità che si attesterà sull’88%. Il vento sarà moderato, proveniente prevalentemente da direzione SE.

Lunedì, 09 Settembre 2024:

Lunedì il tempo si presenterà più variabile, con un cielo in parte nuvoloso e temperature che oscilleranno tra i 21 e i 25 gradi. Durante la notte le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a qualche schiarita, con temperature intorno ai 21 gradi e un’umidità che si manterrà costante intorno all’82%. Durante la mattinata il cielo si presenterà variabilmente nuvoloso, con temperature in aumento fino a toccare i 24 gradi. Nel pomeriggio le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con temperature intorno ai 25-26 gradi e un’umidità che si abbasserà fino al 70%. Verso sera il tempo sarà sereno, con temperature intorno ai 22 gradi, un’umidità intorno al 85% e un vento leggero proveniente da direzione N-NE.

Martedì, 10 Settembre 2024:

Martedì sarà una giornata caratterizzata da bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata. Le temperature saranno in netto aumento, con valori che raggiungeranno i 28 gradi durante il pomeriggio. L’umidità si manterrà su valori attorno al 30-35%, garantendo una sensazione di freschezza nonostante il caldo. Il vento sarà leggero e proveniente da direzione N, contribuendo a mantenere un clima piacevole. Nel complesso, martedì si prospetta come una giornata ideale per godersi il bel tempo e le temperature gradevoli.