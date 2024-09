Meteo Messina, previsioni da Domenica 08 a Martedì 10 Settembre

Domenica, 8 Settembre 2024

Oggi a Messina il tempo sarà caratterizzato da cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un massimo di 32.3°C previsto per le ore centrali del pomeriggio. L’umidità sarà moderata, oscillando intorno al 55-65%. Il vento soffierà prevalentemente da sud-est con una velocità media di 14-16 km/h. Tuttavia, verso sera è previsto un aumento delle nubi, portando a un cielo coperto e un calo delle temperature.

Lunedì, 9 Settembre 2024

La giornata di lunedì inizierà con un cielo coperto e tassi di umidità elevati, che si manterranno costanti intorno all’80%. Verso le prime ore del mattino sono previste precipitazioni, con piogge moderate che potrebbero persistere fino a metà mattinata. Le temperature si attesteranno intorno ai 26-27°C. Nel corso della giornata, il cielo si libererà gradualmente, portando a un parziale annuvolamento nel pomeriggio. Il vento soffierà da sud con intensità variabile, raggiungendo punte di 28 km/h durante le precipitazioni.

Martedì, 10 Settembre 2024

Martedì sarà caratterizzato da un cielo generalmente sereno, con qualche momento di parziale annuvolamento nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 23-27°C, con un’umidità che diminuirà gradualmente nel corso della giornata, raggiungendo il 58% durante la notte. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest con una velocità media di 30 km/h, creando condizioni di ventilazione moderate.

Con queste previsioni meteo dettagliate, è possibile prepararsi adeguatamente per affrontare la settimana a Messina, tenendo conto di potenziali piogge e variazioni di temperatura. Speriamo che queste informazioni siano utili per pianificare al meglio le attività in programma nei prossimi giorni.