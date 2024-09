Meteo Roma, previsioni da Domenica 08 a Martedì 10 Settembre

Domenica, 8 Settembre 2024

La giornata di domenica si preannuncia variabile a Roma. Al mattino e nel pomeriggio saranno presenti molte nubi con temperature in aumento fino a raggiungere i 34 gradi intorno a mezzogiorno. Nel tardo pomeriggio e in serata sono previste precipitazioni, con piogge e temporali, che potrebbero durare fino a tarda notte. Il vento soffierà da sud con intensità variabile, mentre l’umidità si manterrà elevata, con valori che potranno superare il 90% durante le precipitazioni.

Lunedì, 9 Settembre 2024

Lunedì il maltempo continuerà a Roma. La giornata inizierà con forti temporali e grandinate nella prima parte della notte, seguiti da piogge persistenti fino alle prime ore del mattino. Durante la mattinata le condizioni miglioreranno gradualmente, con un cielo che passerà da coperto a poco nuvoloso. Le temperature si manterranno elevate, con punte di 30 gradi nel primo pomeriggio. Il vento proveniente da ovest e sud-ovest soffierà con intensità variabile, mentre l’umidità si attesterà su valori sopra il 70% per gran parte della giornata.

Martedì, 10 Settembre 2024

Martedì il tempo a Roma sarà decisamente più stabile. La giornata si presenterà con cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte del tempo, con temperature massime intorno ai 31 gradi nel primo pomeriggio. Il vento da nord manterrà una leggera brezza, mentre l’umidità diminuirà gradualmente nel corso della giornata, scendendo sotto il 40% durante le ore più calde. Non sono previste precipitazioni e le condizioni meteo si manterranno stabili anche in serata, con temperature gradevoli intorno ai 23 gradi.

Con queste previsioni meteo dettagliate, è possibile prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni atmosferiche dei prossimi giorni a Roma. Sia per chi pianifica attività all’aperto che per chi preferisce restare al chiuso, queste informazioni offrono utili indicazioni per pianificare al meglio la propria routine quotidiana.