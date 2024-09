Meteo Trento, previsioni da Domenica 08 a Martedì 10 Settembre

Domenica, 8 Settembre 2024

La domenica a Trento sarà caratterizzata da una giornata instabile, con un inizio poco nuvoloso che si trasformerà in coperto durante la mattinata. Le temperature si manterranno intorno ai 22-26°C, con un aumento dell’umidità. Nel pomeriggio è previsto un peggioramento delle condizioni meteo con temporali e piogge, accompagnate da un aumento della velocità del vento, che potrà raggiungere i 5-6 km/h. La situazione continuerà a peggiorare durante la serata e la notte, con piogge persistenti e cielo nuvoloso.

Lunedì, 9 Settembre 2024

Lunedì sarà caratterizzato da un inizio con cielo coperto e piogge leggere, con temperature che si manterranno intorno ai 18-19°C e un’umidità elevata. Durante la mattinata il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a schiarite e un graduale aumento delle temperature fino a toccare i 26-27°C nel pomeriggio. Nel corso della giornata, il vento soffierà da nord-est con una velocità che potrà arrivare fino a 7 km/h. Durante la sera e la notte, il cielo sarà nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 16-19°C.

Martedì, 10 Settembre 2024

Martedì sarà una giornata all’insegna del sereno, con cielo poco nuvoloso e temperature comprese tra i 15 e i 26°C. L’umidità si manterrà su valori moderati, mentre il vento soffierà da nord con una velocità che potrà raggiungere i 5 km/h. Nel corso della giornata il cielo si manterrà per lo più sereno, con la comparsa di qualche nuvola durante la sera. Durante la notte, è prevista la formazione di nebbie. In generale, martedì sarà una giornata tranquilla dal punto di vista meteo, ideale per svolgere attività all’aperto.