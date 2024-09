Meteo Trieste, previsioni da Domenica 08 a Martedì 10 Settembre

Domenica, 8 Settembre 2024

Il tempo a Trieste domenica avrà un inizio con cielo poco nuvoloso nelle prime ore del giorno, con temperature intorno ai 22-23 gradi e un’umidità del 70-75%. Nel corso della mattinata, il cielo si coprirà progressivamente, portando ad una diminuzione delle temperature fino a 27 gradi e un aumento dell’umidità al 60%. A partire dalle 15:00, sono previste precipitazioni sotto forma di pioggia con temperature che scenderanno fino a 25 gradi e un’umidità che raggiungerà il 77%. Durante la serata, le precipitazioni continueranno con un cielo coperto e temperature che oscillano intorno ai 24 gradi, accompagnate da venti deboli con direzione variabile.

Lunedì, 9 Settembre 2024

Lunedì a Trieste inizierà con un tempo caratterizzato da temporali e grandine durante la notte, con temperature intorno ai 20-21 gradi e un’umidità dell’84-90%. Durante la mattinata, il cielo si manterrà coperto, con temperature che raggiungeranno i 25 gradi e un’umidità intorno al 67-86%. Nel pomeriggio, sono previste nubi sparse con temperature comprese tra 25 e 22 gradi e un’umidità del 69-75%. La sera sarà caratterizzata da piogge intermittenti con temperature intorno ai 22 gradi e un’umidità del 56-64%. I venti soffieranno deboli con direzione variabile.

Martedì, 10 Settembre 2024

Martedì a Trieste avrà un inizio con cielo coperto e temperature intorno ai 21 gradi e un’umidità del 60-70%. Durante la mattinata, il cielo si manterrà nuvoloso con temperature che raggiungeranno i 25 gradi e un’umidità del 51-64%. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di sereno con temperature intorno ai 26 gradi e un’umidità del 53-54%. Durante la sera, il tempo sarà nuovamente coperto con temperature che scenderanno fino a 21 gradi e un’umidità del 62%. I venti soffieranno deboli con direzione variabile.

In sintesi, nei prossimi giorni, Trieste sperimenta un mix di condizioni meteorologiche con piogge, temporali e sereno. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteo in costante evoluzione per pianificare le attività all’aperto.