Fase autunnale confermata nella seconda parte della settimana, maltempo e brusco calo termico

Sta per iniziare una settimana estremamente movimentata e ricca di sorprese sotto il profilo meteo. Gli occhi sono tutti puntati in particolare sulla seconda parte della settimana che vedrà una fase perturbata di pieno stampo autunnale, che si svilupperà tra giovedì 12 e domenica 15, portando con sé un drastico cambiamento delle condizioni meteorologiche sull’intera penisola. Dopo una prima attenuazione del caldo ad inizio settimana, favorita dall’arrivo di una perturbazione atlantica che in queste ore sta colpendo il centro-nord e nel corso di lunedì si sposterà soprattutto al centro-sud, ci aspetta un ulteriore peggioramento nella seconda metà di settimana che segnerà a tutti gli effetti l’ingresso dell’autunno sul nostro Paese.

Entriamo più nei dettagli. A partire da giovedì 12 settembre, una massa di aria fredda artico-marittima si spingerà verso il Mediterraneo, formando un vortice ciclonico proprio sulla nostra penisola. Questo sarà la causa di una ondata di maltempo che interesserà in primo luogo le regioni del centro-nord, con piogge abbondanti, temporali intensi e locali nubifragi. I venti rinforzeranno sensibilmente, con forti raffiche soprattutto lungo le coste e sulle aree montuose. Sulle Alpi, sono attese anche le prime nevicate della stagione, con fiocchi che potrebbero cadere già sopra i 1200-1300 metri. Le temperature caleranno sensibilmente su tutto il centro-nord.

Tra venerdì 13 e sabato 14 settembre, il vortice ciclonico si sposterà progressivamente verso sud, coinvolgendo anche le regioni del centro-sud. Il maltempo si intensificherà, con piogge battenti e temporali che colpiranno sia le zone interne che costiere. Anche qui, l’aria fredda si farà sentire, portando le temperature a calare addirittura al di sotto della media stagionale. In molte zone del Centro-Sud, le massime rimarranno intorno ai 18-20°C, mentre nelle aree più interne e montuose si scenderà ulteriormente, con valori spesso sotto i 15-16°C anche in pieno giorno. La ventilazione sostenuta contribuirà a far percepire una sensazione di fresco, ancor di più durante le ore serali.

Questa fase perturbata sarà un vero e proprio colpo di grazia per il caldo umido che ha caratterizzato l’inizio di settembre. Con la fine del weekend, il maltempo dovrebbe inizierà a scemare, ma le temperature rimarranno decisamente fresche, segnando la fine del caldo estivo. Si tratterà quindi di un cambiamento climatico netto, che segnerà l’avvio della stagione autunnale in tutta Italia.