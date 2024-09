Forte downburst su Piombino: il vento rovescia un gabbiotto del Porto, diversi danni

Nelle ultime ore un’ondata di forte maltempo sta colpendo la Toscana centro-meridionale, causando danni e disagi in diverse località. Un episodio particolarmente violento si è verificato poco fa nell’area del porto di Piombino, dove si è abbattuto un downburst, ovvero potenti raffiche di vento lineari generate dalla corrente discendente del temporale.

Il vento ha travolto e rovesciato un gabbiotto della Port Security posizionato all’uscita del varco 3 del porto, in via di Portovecchio. All’interno della struttura si trovava una guardia giurata, che fortunatamente è rimasta ferita solo in modo lieve. La vittima è stata prontamente soccorsa e trasportata al pronto soccorso per accertamenti, oltre a ricevere le cure necessarie per alcune contusioni riportate durante l’incidente.

Oltre a questo evento, il maltempo ha causato ulteriori danni nella città di Piombino e nelle aree limitrofe. Numerosi alberi e rami sono stati abbattuti dalla furia del vento, creando ostacoli per la viabilità e situazioni di pericolo. In vari punti della città, sono stati segnalati oggetti volanti che hanno messo a rischio l’incolumità dei cittadini e danneggiato veicoli e strutture.