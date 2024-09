Fulmine colpisce aereo Milano-Madrid: grossi disagi per i passeggeri

Nella mattina del 5 Settembre, il volo Wizz Air in partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa e diretto a Madrid ha subito pesanti disagi a causa di un imprevisto durante il tragitto. Decollato con oltre un’ora di ritardo per le avverse condizioni meteorologiche, l’aereo è stato colpito da un fulmine circa un’ora dopo la partenza, costringendo il pilota a richiedere un rientro d’emergenza per garantire la sicurezza dei passeggeri.

«Dopo circa 20 minuti dal decollo – ha raccontato un testimone – abbiamo visto una saetta colpire l’ala dell’aereo e immediatamente dopo abbiamo avvertito un forte boato. Poco dopo, il comandante ci ha informato che, pur non avendo rilevato danni immediati, per precauzione avrebbe dovuto fare rientro all’aeroporto di partenza Malpensa per controlli».

Il pilota ha comunicato prontamente con la torre di controllo, ricevendo l’autorizzazione per un atterraggio d’emergenza. L’operazione è avvenuta senza ulteriori complicazioni, e l’aereo è atterrato in sicurezza all’aeroporto di partenza. I tecnici hanno poi effettuato i controlli necessari per verificare l’integrità del velivolo.

Nessuno naturalmente ha riportato ferite o conseguenze fisiche, ma l’evento ha causato non pochi disagi. La ripartenza non è stata immediata: i passeggeri sono stati trasferiti in un hotel nelle vicinanze dell’aeroporto di Malpensa, dove hanno trascorso la notte. La sveglia è suonata alle 1:30 della notte successiva, quando un pullman li ha trasportati da Milano all’aeroporto di Bologna. Qui, fortunatamente, nella mattinata successiva, i passeggeri hanno potuto finalmente imbarcarsi su un volo Iberia con destinazione Madrid, ponendo fine alla loro disavventura.