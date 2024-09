La terra sprofonda, stato di emergenza in un quartiere di lusso a Los Angeles per grossa frana

Da mesi ormai, Rancho Palos Verdes, un quartiere di lusso situato nei pressi di Los Angeles, è al centro di una crisi ambientale. Il terreno, infatti, sta sprofondando in modo preoccupante, creando seri problemi per residenti e infrastrutture. La situazione è diventata così critica che il governatore della California, Gavin Newsom, ha proclamato lo stato di emergenza, consentendo così un più rapido accesso alle risorse statali per fronteggiare l’emergenza.

Negli ultimi giorni, il continuo peggioramento delle condizioni geologiche ha reso alcune abitazioni inagibili e ha costretto le autorità a interrompere i servizi di elettricità e gas in determinate aree. La frana, che copre una vasta area di 276 ettari, ha subito un’accelerazione preoccupante. Sebbene lo slittamento del terreno sia un fenomeno che va avanti da anni, negli ultimi tempi ha acquisito velocità, in gran parte a causa delle forti piogge che hanno colpito la California negli ultimi tempi.

Secondo gli esperti, le piogge torrenziali hanno saturato il terreno, rendendolo instabile e aggravando un problema già noto. Gli scienziati e gli ingegneri del suolo che monitorano la situazione sono stati chiari: le condizioni attuali richiedono interventi urgenti per evitare ulteriori danni.

Janice Hahn, supervisore della contea di Los Angeles, ha sottolineato la gravità della situazione durante una conferenza stampa tenutasi domenica: “L’accelerazione che si sta verificando va al di là di quanto ognuno di noi avrebbe potuto prevedere e richiede una maggiore risposta da parte dello Stato e del governo federale”.

L’emergenza a Rancho Palos Verdes non è un caso isolato, ma fa parte di un problema più ampio che affligge molte zone della California, dove l’erosione del suolo, le frane e altri eventi geologici estremi sono aggravati dal cambiamento climatico e dalle anomalie meteorologiche. Le piogge intense e le condizioni meteorologiche estreme sono diventate più frequenti, creando sfide sempre più complesse per le autorità locali.