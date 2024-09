Maltempo Toscana: esonda torrente a Montemurlo, evacuate oltre cento persone

La Toscana è alle prese con una forte ondata di maltempo che sta colpendo la regione con temporali e piogge abbondanti a più riprese. In serata, poco prima delle 21, il torrente Stregale è esondato nell’abitato di Montemurlo, in provincia di Prato. L’esondazione ha interessato il tratto “tombato” del torrente, un’area recentemente sottoposta a lavori di messa in sicurezza per un valore di circa un milione di euro.

Le zone maggiormente colpite sono via del Parco, via Giunti e via Fratelli Cervi, dove le autorità hanno subito avviato le operazioni di evacuazione. La polizia municipale e gli operatori della protezione civile comunale stanno intervenendo per mettere in sicurezza le abitazioni e aiutare i residenti. Le evacuazioni riguardano in particolare le persone che vivono ai piani terra o rialzati delle case nelle aree interessate dall’esondazione. Al momento, almeno un centinaio di persone sono state evacuate preventivamente per garantire la loro sicurezza.

La situazione è critica anche nella vicina frazione di Oste, dove sono state segnalate altre criticità. Diverse strade, tra cui via Puccini, via Pomeria, via Quarto dei Mille e via Marsala, risultano allagate, rendendo difficoltosa la circolazione e aumentando i rischi per i residenti.

In serata la Protezione civile di Prato ha fatto il punto indicando le zone dove si sono registrati i problemi più importanti: in via del Ferro a Paperino le fogne sono entrate in pressione e di conseguenza è uscita l’acqua sulla sede stradale, qui sono stati piazzati i sacchi di sabbia per evitare che l’acqua entrasse nelle abitazioni; ballini anche in via del Borrino a Figline, davanti alle abitazioni; altri cento sacchi di sabbia sono stati consegnati all’ospedale Santo Stefano a scopo precauzionale; in via Stradellino a San Giusto si sono verificati allagamenti in strada; monitorate la Declassata (viale Leonardo da Vinci), la tangenziale e viale dell’Unione Europea; altri allagamenti segnalati in via del Leone a San Giorgio a colonica.