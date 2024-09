Meteo Bari, previsioni da Lunedì 09 a Mercoledì 11 Settembre

Meteo BARI prossimi giorni 9 Settembre, 10 Settembre, 11 Settembre: precipitazioni e cambiamenti delle condizioni atmosferiche

Le previsioni meteo per Bari nei prossimi giorni indicano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche, con precipitazioni e variazioni delle temperature. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Lunedì, 9 Settembre 2024

Durante la mattina e il pomeriggio, la città sarà caratterizzata da copertura nuvolosa con possibilità di temporali e piogge, con temperature che varieranno tra i 24.6°C e i 29°C. Il vento soffierà da sud-est con una velocità media compresa tra i 5 e i 19 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 58-82%.

Nel tardo pomeriggio e la sera, le nuvole si diraderanno, e il cielo si presenterà poco nuvoloso, con temperature in diminuzione e la possibilità di piogge. Il vento si attenuerà e ruoterà a sud-ovest, con una velocità compresa tra i 12 e i 18 km/h.

Martedì, 10 Settembre 2024

La giornata inizierà con un cielo nuvoloso e possibilità di piogge, con temperature che oscilleranno tra i 22.8°C e i 24.9°C. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità che raggiungerà i 21 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 58-84%.

Nel corso della giornata, le condizioni atmosferiche resteranno instabili, con cielo coperto e piogge intermittenti. Le temperature si manterranno costanti, mentre il vento si attenuerà leggermente, con una direzione prevalente da nord-ovest e una velocità compresa tra i 11 e i 19 km/h.

Mercoledì, 11 Settembre 2024

La giornata si presenterà con cielo sereno e temperature in aumento, tra i 21.8°C e i 27.2°C. Il vento soffierà da ovest con una velocità tra i 10 e i 13 km/h. L’umidità si attesterà tra il 44% e il 76%.

Nel corso della giornata, il cielo resterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con temperature in lieve diminuzione e vento che ruoterà da nord-est a sud con velocità compresa tra i 5 e i 12 km/h.

In conclusione, le previsioni per Bari indicano un inizio settimana caratterizzato da instabilità e precipitazioni, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteo aggiornate per essere preparati a eventuali cambiamenti improvvisi.