Meteo Brescia, previsioni da Lunedì 09 a Mercoledì 11 Settembre

Meteo per Lunedì, 09 Settembre 2024:

La giornata di lunedì a Brescia inizierà con la presenza di nebbia e nubi sparse nelle prime ore del mattino, con temperature intorno ai 19-20°C e umidità elevata, attorno al 97%. Nel corso della mattinata, il cielo si presenterà coperto con temperature in aumento fino a raggiungere i 25-26°C durante il primo pomeriggio. Nel primo pomeriggio, il cielo si schiarirà leggermente, mantenendo comunque una copertura nuvolosa. La giornata si concluderà con cielo sereno e temperature intorno ai 20°C. Il vento soffierà con intensità variabile, prevalentemente da ovest, con velocità comprese tra 1 e 9 km/h.

Meteo per Martedì, 10 Settembre 2024:

Martedì il cielo a Brescia si presenterà inizialmente poco nuvoloso, con temperature attorno ai 18-20°C e umidità variabile tra il 56% e il 96%. Durante la mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, mantenendo comunque delle condizioni di tempo stabile. Nel corso della giornata, il cielo si presenterà nuvoloso, con temperature in aumento fino a toccare i 25°C. Il vento soffierà principalmente da sud-ovest con intensità compresa tra 1 e 6 km/h.

Meteo per Mercoledì, 11 Settembre 2024:

Mercoledì a Brescia si prevede un cielo prevalentemente coperto con presenza di piogge nel primo pomeriggio, temperature intorno ai 18-24°C e umidità tra il 58% e il 82%. Durante la giornata, il cielo si manterrà coperto e le precipitazioni potrebbero intensificarsi, con vento che soffierà prevalentemente da est con intensità compresa tra 4 e 7 km/h.

Con queste previsioni meteo dettagliate, è possibile prepararsi adeguatamente per affrontare al meglio la settimana a Brescia. Sia per chi deve organizzare attività all’aperto che per chi deve pianificare spostamenti, conoscere con anticipo le condizioni meteorologiche è di fondamentale importanza.