Meteo Catania, previsioni da Lunedì 09 a Mercoledì 11 Settembre

Previsioni meteo per Catania nei prossimi giorni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catania indicano una variazione significativa delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per Lunedì 9 Settembre, Martedì 10 Settembre e Mercoledì 11 Settembre 2024.

Meteo per Lunedì 9 Settembre 2024

Lunedì inizierà con copertura nuvolosa e temperature intorno ai 27-28°C. Nel corso della mattinata sono previste precipitazioni, con picchi di pioggia tra le 6:00 e le 9:00, e una leggera diminuzione delle temperature. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà, e avremo un aumento della temperatura fino ai 29°C, accompagnato da una diminuzione dell’umidità. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo sarà nuvoloso con temperature intorno ai 25-26°C. Il vento soffierà dai quadranti occidentali con una velocità media di 8-20 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 60-80%.

Meteo per Martedì 10 Settembre 2024

Martedì sarà caratterizzato da cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature inizieranno intorno ai 23-24°C durante la notte, per poi salire gradualmente fino ai 30°C nel primo pomeriggio. L’umidità diminuirà costantemente nel corso della giornata, attestandosi intorno al 40-60%. Il vento soffierà dai quadranti occidentali con una velocità compresa tra 7 e 21 km/h. La giornata si concluderà con nuvole sparse, temperature intorno ai 25-26°C e una leggera aumento dell’umidità.

Meteo per Mercoledì 11 Settembre 2024

Mercoledì sarà caratterizzato da un inizio con cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 23-24°C. Durante la giornata, il cielo si schiarirà ulteriormente e avremo un aumento delle temperature fino ai 28-29°C. L’umidità aumenterà gradualmente durante la giornata, attestandosi intorno al 80%. Nel tardo pomeriggio e sera sono previste nuvole e copertura nuvolosa con temperature intorno ai 24-25°C. Il vento soffierà principalmente dai quadranti occidentali e settentrionali con una velocità compresa tra 3 e 13 km/h.

Queste previsioni meteo offrono una panoramica dettagliata delle condizioni atmosferiche previste per i prossimi giorni a Catania. È consigliabile monitorare costantemente le previsioni, in quanto potrebbero verificarsi variazioni. Prepararsi adeguatamente alle condizioni meteorologiche è essenziale per affrontare la giornata in modo sicuro e confortevole.