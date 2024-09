Maltempo in Lombardia: allagamenti e frane, evacuato treno sulla Lecco-Milano

Il maltempo continua a creare danni e criticità sulle regioni settentrionali. In Lombardia, dopo le forti piogge della notte, una frana si è verificata sulla tratta ferroviaria Lecco-Milano. Lo smottamento ha provocato l’evacuazione di un treno che, da Lecco, era diretto a Milano Porta Garibaldi. È successo stamane intorno alle 8.

Le operazioni di soccorso sono state avviate, con l’attivazione dei mezzi necessari a garantire il trasferimento sicuro e tempestivo dei passeggeri. Lo rendono noto i vigili del fuoco.

Il maltempo non ha dato tregua ai pompieri lombardi, che durante la notte di lunedì hanno operato incessantemente per fare fronte a tutte le richieste di aiuto, in particolare dalle province di Lecco e Monza-Brianza. Allagamenti e alberi caduti si sono verificati in numerose località. Il torrente Provada è esondato all’altezza di Triuggio (Mb) causando l’evacuazione di 3 famiglie per motivi di sicurezza.

Il fiume Lambro, sorvegliato speciale, è esondato a Monza all’altezza del Ponte delle Grazie Vecchie, vicino al Parco, il cui ingresso in prossimità del ponte resterà chiuso per tutta la giornata di lunedì.