Meteo Bologna, previsioni da Martedì 10 a Giovedì 12 Settembre

Previsioni meteo per Bologna:

Il meteo a Bologna per i prossimi giorni presenta variazioni significative, con condizioni atmosferiche mutevoli e diverse. Vediamo nel dettaglio cosa aspettarci giorno per giorno.

Martedì 10 Settembre 2024:

Durante la mattina il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature che si aggirano intorno ai 22-24°C. Nel pomeriggio è prevista l’arrivo di nubi sparse, che si trasformeranno in copertura nuvolosa verso sera, con temperature massime di 27-28°C. La serata sarà caratterizzata da un cielo poco nuvoloso con temperature intorno ai 21-23°C. Il vento soffierà prevalentemente da direzione nord-ovest con velocità comprese tra 3 e 7 km/h. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 46% e il 77%.

Mercoledì 11 Settembre 2024:

La giornata inizierà con cielo sereno, ma verso metà mattina si prevede l’arrivo di nubi sparse con un lieve aumento dell’umidità. Nel pomeriggio la copertura nuvolosa si intensificherà, con temperature massime di 26-27°C. Verso sera il cielo si libererà nuovamente, offrendo sereno e temperature intorno ai 22°C. Il vento sarà prevalentemente debole con direzione nord-est, salvo poi virare a est con intensità tra 6 e 10 km/h. L’umidità si manterrà tra il 56% e il 96%.

Giovedì 12 Settembre 2024:

La giornata sarà caratterizzata da un’alternanza di copertura nuvolosa e piogge. Il mattino inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 20-21°C, ma nel corso della mattinata si prevede l’arrivo di precipitazioni che si intensificheranno nel pomeriggio con piogge abbondanti e venti tra 17 e 24 km/h. Le temperature massime si manterranno intorno ai 23-24°C. In serata le piogge proseguiranno, accompagnate da un calo delle temperature che si attesteranno intorno ai 16-18°C. Il vento soffierà prevalentemente da sud-ovest con intensità tra 6 e 24 km/h. L’umidità sarà elevata, oscillando tra il 42% e il 94%.

Le previsioni meteo per Bologna ci invitano quindi a prepararci a giornate con variazioni climatiche significative, con un inizio di settimana all’insegna del sereno seguito da una fase instabile con precipitazioni. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per organizzare al meglio le attività all’aperto e per adattare l’abbigliamento alle variazioni climatiche.