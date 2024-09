Meteo Brescia, previsioni da Martedì 10 a Giovedì 12 Settembre

Meteo Brescia prossimi giorni 10 Settembre, 11 Settembre, 12 Settembre: previsioni dettagliate

Le previsioni meteorologiche per Brescia nei prossimi giorni indicano variazioni significative nelle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 10 Settembre 2024

La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso e temperature piuttosto miti, attorno ai 17-18 gradi. Nel corso della mattinata il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, con temperature in costante aumento fino a superare i 25 gradi nel primo pomeriggio. Nel pomeriggio sono previste nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature rimarranno comunque gradevoli, attestandosi intorno ai 25 gradi. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo si manterrà poco nuvoloso, con temperature che scenderanno gradualmente, ma resteranno sopra i 20 gradi. Il vento sarà prevalentemente debole, con direzione variabile tra nord-nordest e sud-ovest, e l’umidità si manterrà su valori elevati, intorno all’80-90%.

Mercoledì, 11 Settembre 2024

La giornata inizierà con cielo nuvoloso e temperature attorno ai 18 gradi, con un lieve aumento dell’umidità. Nel corso della mattinata il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che si manterranno stabili attorno ai 20 gradi. Nel primo pomeriggio sono previste precipitazioni sotto forma di piogge sparse, accompagnate da un aumento dell’umidità e una leggera diminuzione delle temperature. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo sarà coperto, con possibilità di temporali e piogge più consistenti. Le temperature si manterranno intorno ai 18 gradi, con un aumento della velocità del vento proveniente da est-nordest. L’umidità sarà elevata, intorno all’85-90%.

Giovedì, 12 Settembre 2024

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature attorno ai 18 gradi, accompagnate da un aumento dell’umidità. Nel corso della mattinata sono previsti temporali e piogge sparse, con un ulteriore aumento dell’umidità e una diminuzione delle temperature. Nel primo pomeriggio le precipitazioni si manterranno, con temperature che si manterranno stabili intorno ai 17-18 gradi. Nel tardo pomeriggio e in serata le piogge si intensificheranno, con temperature in ulteriore calo e venti provenienti da diverse direzioni. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’80-90%.

In conclusione, le previsioni meteo per Brescia indicano un’alternanza di condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con un aumento delle precipitazioni e un calo delle temperature a partire dalla giornata di mercoledì. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate e di adottare le opportune precauzioni in caso di piogge e temporali.