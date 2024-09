Meteo Cagliari, previsioni da Martedì 10 a Giovedì 12 Settembre

Meteo CAGLIARI prossimi giorni 10 Settembre, 11 Settembre, 12 Settembre: giornate variabili con possibilità di piogge e sereno.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cagliari mostrano una variazione delle condizioni meteorologiche con la possibilità di precipitazioni e sereno. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 10 Settembre 2024

La giornata inizierà con nubi sparse e un’umidità intorno al 70%. Nel corso della mattinata, il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature in aumento fino a raggiungere i 27°C. Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con temperature intorno ai 26-27°C e poche nuvole nel cielo. Al calare della sera, le temperature diminuiranno gradualmente, raggiungendo i 20°C con la comparsa di nubi sparse. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra i 15 e i 33 km/h proveniente da nord-ovest.

Mercoledì, 11 Settembre 2024

La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso e un’umidità intorno al 76%. Durante la mattinata, il tempo rimarrà stabile con condizioni di poco nuvoloso e temperature in aumento fino a toccare i 27.7°C. Nel pomeriggio il cielo si presenterà sereno, con temperature intorno ai 27-28°C. Nel tardo pomeriggio e sera le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che diminuiranno gradualmente fino a raggiungere i 20°C. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra i 7 e i 27 km/h proveniente da nord-ovest.

Giovedì, 12 Settembre 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e un’umidità intorno al 79%. Durante la mattinata, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con temperature in aumento fino a raggiungere i 26.7°C. Nel pomeriggio sono previste precipitazioni, con temperature che si attesteranno intorno ai 23-25°C. Nel tardo pomeriggio e sera le precipitazioni si intensificheranno, con temperature che scenderanno fino a 18°C. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra i 5 e i 26 km/h proveniente da diverse direzioni, con prevalenza da ovest e nord-ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Cagliari indicano una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con possibilità di precipitazioni il Giovedì, mentre Martedì e Mercoledì si presenteranno con cielo poco nuvoloso e sereno. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni in continuo aggiornamento per pianificare al meglio le attività all’aperto.