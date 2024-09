Meteo Milano, previsioni da Martedì 10 a Giovedì 12 Settembre

Martedì, 10 Settembre 2024

Il tempo a Milano per Martedì sarà caratterizzato da sereno nelle prime ore del giorno, con un leggero aumento delle nuvole verso le 10:00. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà sempre di più, con nuvole sparse che porteranno a un cielo coperto verso le 12:00. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, oscillando tra i 22.5°C e i 25.1°C. Il vento soffierà principalmente da sud-sud-ovest con una velocità compresa tra 5 e 6 km/h.

Mercoledì, 11 Settembre 2024

Mercoledì a Milano si prevede un’umidità sempre più alta, con cielo parzialmente coperto al mattino e coperto nel pomeriggio. Verso le 16:00 sono previste precipitazioni, con pioggia e temporali che si protrarranno fino alla sera. Le temperature si manterranno tra i 17.8°C e i 23.3°C, con un aumento della velocità del vento che potrà raggiungere i 10 km/h durante le precipitazioni.

Giovedì, 12 Settembre 2024

Giovedì il tempo a Milano sarà fortemente influenzato dalle precipitazioni. Al mattino sono previsti temporali che si protrarranno fino al pomeriggio, con piogge intermittenti e cielo coperto. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si schiarirà, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature oscilleranno tra i 13.6°C e i 19°C, con venti che potranno raggiungere i 10 km/h durante le precipitazioni.

In conclusione, per i prossimi giorni a Milano si prevede un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche, con un aumento delle precipitazioni e un graduale calo delle temperature. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate e prendere le dovute precauzioni in caso di temporali e piogge intense.