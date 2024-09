Meteo Napoli, previsioni da Martedì 10 a Giovedì 12 Settembre

Meteo Napoli prossimi giorni 10 Settembre, 11 Settembre, 12 Settembre: tempo variabile con possibilità di piogge e temporali.

Martedì, 10 Settembre 2024:

La giornata inizierà con cielo sereno e temperatura intorno ai 20.3°C alle ore 00:00, accompagnata da un’umidità del 84%. Durante la notte, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con leggere nubi sparse. Le temperature si manterranno piacevoli, oscillando tra i 17.4°C e i 29.8°C. Il vento soffierà leggero proveniente da est-sudest con una velocità media di 2-15 km/h.

Mercoledì, 11 Settembre 2024:

La giornata si preannuncia con cielo sereno e temperature gradevoli intorno ai 15.9°C alle ore 05:00. Nel corso della giornata, il cielo resterà generalmente sereno con leggere nubi sparse, e le temperature aumenteranno fino a raggiungere i 29.2°C alle ore 12:00, con un’umidità che si manterrà intorno al 38-84%. Il vento soffierà leggero proveniente da sud-est e sud-ovest con una velocità media di 3-13 km/h.

Giovedì, 12 Settembre 2024:

La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 21.1°C alle ore 00:00, con un’umidità del 90%. Durante la mattina, il cielo si coprirà progressivamente, portando a condizioni nuvolose e piogge nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 19.7°C e i 26.9°C, con un aumento dell’umidità fino al 91%. Il vento soffierà moderato proveniente da sud-est e sud-ovest con una velocità media di 4-18 km/h.

In sintesi, il meteo per i prossimi giorni a Napoli si preannuncia variabile, con una combinazione di sereno, nubi sparse e possibilità di piogge e temporali. Si consiglia di tenere d’occhio l’evolversi delle condizioni meteorologiche per pianificare al meglio le attività all’aperto.