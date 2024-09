Meteo Padova, previsioni da Martedì 10 a Giovedì 12 Settembre

Martedì 10 Settembre 2024

Le previsioni meteo per Padova per martedì 10 settembre sono caratterizzate da nubi sparse nelle prime ore del mattino con temperature che si attesteranno intorno ai 19 gradi. Nel corso della mattinata il cielo si libererà da nuvole e la temperatura raggiungerà i 23.9 gradi con una leggera brezza proveniente da sud-sudovest. Nel pomeriggio il tempo sarà sereno con temperature che si manterranno attorno ai 27 gradi. Nel tardo pomeriggio e in serata è prevista nuvolosità con temperatura che scenderà a 21.1 gradi. Il vento sarà prevalentemente proveniente da sudovest con una velocità massima di 7 km/h. L’umidità si manterrà tra il 51% e l’86% durante l’intera giornata.

Mercoledì 11 Settembre 2024

Per mercoledì 11 settembre, il cielo sarà coperto con nuvolosità che aumenterà nel corso della notte. La temperatura si aggirerà attorno ai 18 gradi durante la notte e al mattino, con un aumento graduale fino a 24.7 gradi nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata sono previste precipitazioni, con piogge e temporali che potrebbero interessare la zona. Il vento sarà prevalentemente proveniente da est-nordest con una velocità massima di 12 km/h. L’umidità aumenterà nel corso della giornata, arrivando al 93% nelle prime ore del mattino. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione durante la giornata.

Giovedì 12 Settembre 2024

Per giovedì 12 settembre, il cielo sarà nuvoloso con piogge e temporali che interesseranno la zona fin dalle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno attorno ai 18 gradi durante l’intera giornata, con un calo leggero nel corso della mattinata. Il vento sarà prevalentemente proveniente da nord-nordest con una velocità tra i 7 e i 18 km/h. L’umidità si manterrà elevata durante l’intera giornata, con valori che potrebbero raggiungere il 95% durante la notte. Si consiglia di prestare particolare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione, in quanto potrebbero verificarsi precipitazioni intense e temporali nella zona di Padova.