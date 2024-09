Meteo Parma, previsioni da Martedì 10 a Giovedì 12 Settembre

Meteo Parma prossimi giorni 10 Settembre, 11 Settembre e 12 Settembre: Sereno martedì, piogge e temporali mercoledì e giovedì

Le previsioni meteo per Parma indicano un inizio della settimana all’insegna del sereno per martedì, mentre mercoledì e giovedì si prevedono piogge e temporali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per ogni giorno.

Martedì, 10 Settembre 2024

La giornata di martedì sarà caratterizzata da cielo sereno per la maggior parte del tempo, con temperature che si manterranno comprese tra i 17.1°C e i 26.2°C. L’umidità varierà tra il 55% e l’88%, mentre i venti soffieranno con una velocità compresa tra 2 km/h e 9 km/h provenienti prevalentemente da direzione Nord-NordOvest (NW).

Mercoledì, 11 Settembre 2024

Mercoledì, invece, il cielo sarà inizialmente sereno, ma nel corso della mattinata si avrà un aumento della copertura nuvolosa, con possibili piogge nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 17°C e i 25.2°C, mentre l’umidità sarà compresa tra il 62% e il 98%. I venti soffieranno principalmente da direzione Est (E) con intensità tra 2 km/h e 10 km/h.

Giovedì, 12 Settembre 2024

Giovedì è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche con copertura nuvolosa, piogge e temporali. Le temperature si manterranno tra i 13.4°C e i 19.5°C, mentre l’umidità sarà alta, variando tra il 85% e il 98%. I venti saranno prevalentemente da direzione Est-SudEst (E-SE) con una velocità compresa tra 2 km/h e 11 km/h.

In conclusione, la città di Parma sarà caratterizzata da un inizio settimana con condizioni meteorologiche stabili, seguito da un peggioramento delle condizioni con piogge e temporali a partire da mercoledì. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate e di prendere le precauzioni necessarie in base alle condizioni meteorologiche previste.