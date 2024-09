Meteo Perugia, previsioni da Martedì 10 a Giovedì 12 Settembre

Meteo Perugia prossimi giorni 10 Settembre, 11 Settembre, 12 Settembre: Sereno con leggera nuvolosità e poi temporali.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia indicano condizioni generalmente stabili, con cielo sereno e leggera nuvolosità fino alla giornata di mercoledì, quando sono previsti temporali.

Martedì, 10 Settembre 2024

Martedì a Perugia si prevede una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo poco nuvoloso e sereno. Le temperature oscilleranno tra i 16.1°C e i 26.5°C. L’umidità si manterrà intorno al 43-95%, e i venti soffieranno con una velocità compresa tra 5 km/h e 11 km/h, principalmente da direzione Nord-Nordest.

Mercoledì, 11 Settembre 2024

Mercoledì a Perugia il cielo si presenterà inizialmente poco nuvoloso, ma nel corso della giornata sono attese nubi sparse, con temperature che varieranno tra i 14.5°C e i 26.8°C. L’umidità si manterrà tra il 43% e l’89%, mentre i venti si porteranno da direzione Nord-Nordest a Sud-Sudovest, con una velocità compresa tra 1 km/h e 19 km/h.

Giovedì, 12 Settembre 2024

Giovedì a Perugia è previsto un cambiamento delle condizioni meteo, con cielo coperto e precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra i 15.3°C e i 20.9°C, con un’umidità che raggiungerà il 92%. I venti soffieranno da direzione Sud a Sudovest, con velocità che potranno raggiungere i 28 km/h. È prevista la possibilità di temporali e piogge durante la giornata.

In conclusione, la città di Perugia si prepara a vivere una serie di giornate all’insegna del bel tempo, con un peggioramento delle condizioni meteorologiche atteso per la giornata di giovedì. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni e di essere preparati per eventuali piogge e temporali.