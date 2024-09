Meteo Prato, previsioni da Martedì 10 a Giovedì 12 Settembre

Martedì, 10 Settembre 2024

La giornata di martedì si preannuncia all’insegna del bel tempo con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature saranno in aumento, partendo da 19.2°C all’alba fino ad arrivare a 29.3°C nel primo pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 40-50% mentre i venti soffieranno da est e nordest con intensità variabile tra 4 e 14 km/h. Tuttavia, nel primo pomeriggio è previsto un passaggio nuvoloso, il quale potrebbe portare ad un temporaneo aumento dell’umidità. Nel complesso, la giornata si prospetta piacevole e calda, ideale per svolgere attività all’aperto.

Mercoledì, 11 Settembre 2024

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori piuttosto elevati, oscillando tra 18.8°C e 27.8°C durante il giorno, mentre l’umidità resterà intorno al 45-50%. I venti soffieranno da sud-ovest con intensità compresa tra 2 e 16 km/h. Tuttavia, nel corso del pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità, il quale potrebbe portare ad un temporaneo aumento dell’umidità. Complessivamente, la giornata sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche gradevoli e temperature piacevoli.

Giovedì, 12 Settembre 2024

La giornata di giovedì vedrà un peggioramento delle condizioni meteorologiche con l’arrivo di nuvole sempre più dense nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori abbastanza contenuti, oscillando tra 16.3°C e 23.2°C durante il giorno. Tuttavia, l’umidità aumenterà significativamente, raggiungendo picchi del 90% durante i temporali e le piogge. I venti soffieranno da sud e sud-ovest con intensità variabile tra 2 e 29 km/h. Nel corso della notte è previsto un peggioramento significativo con piogge e temporali, pertanto si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione.

In conclusione, la settimana si apre con giornate soleggiate e temperature in aumento, per poi culminare con precipitazioni e temporali nella giornata di giovedì. È consigliabile monitorare costantemente le previsioni meteo per adattarsi ai repentini cambiamenti climatici.