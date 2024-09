Meteo Reggio Emilia, previsioni da Martedì 10 a Giovedì 12 Settembre

Martedì, 10 Settembre 2024

Il martedì a Reggio Emilia sarà caratterizzato da una giornata prevalentemente soleggiata. La mattina si prevede cielo sereno con temperature in aumento, raggiungendo i 22.1°C intorno alle 9:00. Nel corso della giornata, le condizioni rimarranno stabili con venti leggeri provenienti da nord-ovest e piccole variazioni di umidità. Nel pomeriggio, si potranno osservare alcune nubi sparse che non altereranno significativamente le temperature, che si manterranno intorno ai 26.5°C. La sera e la notte saranno caratterizzate da un cielo sereno con temperature in diminuzione fino a raggiungere 19.6°C intorno alle 23:00.

Mercoledì, 11 Settembre 2024

Mercoledì il tempo subirà delle variazioni, presentando una giornata inizialmente soleggiata con la comparsa di nubi nel corso della mattinata. Il pomeriggio sarà caratterizzato da un cielo nuvoloso con un aumento dell’umidità e una lieve diminuzione delle temperature, mantenendosi intorno ai 25.9°C. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che si manterranno intorno ai 19.5°C. Durante la notte, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, presentando un cielo coperto e temperature stabili intorno ai 18.5°C.

Giovedì, 12 Settembre 2024

Giovedì si prevede un netto cambiamento delle condizioni meteorologiche, con un cielo che si presenterà inizialmente coperto e l’aumento dell’umidità. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà coperto con un graduale aumento delle temperature fino a raggiungere i 21.6°C intorno alle 11:00. Nel primo pomeriggio sono attese precipitazioni sotto forma di temporali con una diminuzione delle temperature e venti provenienti da nord-ovest. Nel tardo pomeriggio e sera, le precipitazioni si intensificheranno, accompagnate da una sensibile diminuzione delle temperature, che si manterranno intorno ai 15.5°C. Durante la notte è prevista pioggia con temperature in calo fino a 13.4°C intorno alle 23:00.