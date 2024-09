Meteo Trento, previsioni da Martedì 10 a Giovedì 12 Settembre

Meteo per Martedì, 10 Settembre 2024

Il tempo a Trento martedì si preannuncia generalmente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature si manterranno miti durante la notte e saliranno gradualmente durante la giornata, con valori massimi attesi intorno ai 25 gradi. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 46% e il 82%, mentre la media del vento sarà compresa tra 1 km/h e 6 km/h, con direzione prevalente da nord-est.

Meteo per Mercoledì, 11 Settembre 2024

Mercoledì le condizioni meteorologiche tenderanno a peggiorare, con l’avvicinarsi di nubi sempre più dense e l’aumento dell’umidità. Le temperature si manterranno più contenute rispetto al giorno precedente, con valori massimi intorno ai 23-24 gradi. Il vento, seppur leggero, cambierà direzione passando da nord-est a sud, indicando un probabile cambiamento delle condizioni atmosferiche.

Meteo per Giovedì, 12 Settembre 2024

Giovedì è previsto un netto peggioramento delle condizioni meteorologiche, con temporali e piogge diffuse in tutta la regione. Le temperature caleranno ulteriormente, con valori massimi che difficilmente supereranno i 16 gradi. L’umidità raggiungerà valori molto elevati, arrivando anche al 100% durante la notte. Il vento aumenterà leggermente di intensità, mantenendo però una direzione prevalente da nord-est.

In conclusione, la situazione meteorologica a Trento si evolverà in modo significativo nei prossimi giorni, passando da condizioni stabili e serene a un netto peggioramento con piogge e temporali. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni e di prendere le opportune precauzioni per affrontare eventuali disagi causati dalle avverse condizioni atmosferiche.