Meteo Trieste, previsioni da Martedì 10 a Giovedì 12 Settembre

Martedì, 10 Settembre 2024

Il tempo a Trieste per martedì sarà caratterizzato da cielo sereno durante la notte e le prime ore del mattino, con temperature che si aggireranno intorno ai 20°C e umidità intorno al 55-65%. Il vento soffierà da est-nordest con una velocità media di 4-11 km/h. Durante la mattinata e il pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i 26°C e una leggera diminuzione dell’umidità. Nel tardo pomeriggio e in serata, si prevedono nubi sparse e copertura del cielo con un aumento dell’umidità fino al 75%, mentre le temperature si manterranno intorno ai 22-24°C. Il vento cambierà direzione da ovest-sudovest a nordest con una velocità variabile dai 2 ai 13 km/h.

Mercoledì, 11 Settembre 2024

La giornata di mercoledì sarà principalmente nuvolosa con un aumento dell’umidità e la possibilità di precipitazioni. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà coperto con temperature attorno ai 20-21°C e umidità tra il 58% e l’86%. Il vento soffierà da est-nordest con una velocità compresa tra i 9 e i 14 km/h. Nel corso della mattinata, le nubi rimarranno presenti con un leggero aumento dell’umidità, mentre le temperature saliranno fino a 24°C. Nel pomeriggio, è prevista la comparsa di piogge e temporali, con un’umidità che raggiungerà il 74% e temperature che si attesteranno intorno ai 22-23°C. Il vento cambierà direzione da sudovest a est con velocità variabile dai 5 ai 13 km/h.

Giovedì, 12 Settembre 2024

Per giovedì, le condizioni meteorologiche a Trieste saranno caratterizzate da piogge e temporali persistenti per gran parte della giornata. Durante le prime ore del mattino, si prevedono piogge con temperature intorno ai 19-20°C e un’umidità che oscillerà tra l’80% e l’86%. Il vento sarà proveniente da est-sudest con una velocità dai 11 ai 25 km/h. Nel corso della mattinata e del pomeriggio, le precipitazioni continueranno, con la comparsa di temporali e un aumento dell’umidità fino al 85%. Le temperature si manterranno intorno ai 20-21°C. Il vento cambierà direzione da sud-est a est-nordest con velocità variabile dai 15 ai 27 km/h.

L’articolo fornisce una panoramica dettagliata sulle previsioni meteo per i prossimi tre giorni a Trieste, evidenziando le variazioni delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata e fornendo informazioni essenziali sulle temperature, l’umidità, le precipitazioni e la direzione del vento.