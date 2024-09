Meteo Venezia, previsioni da Martedì 10 a Giovedì 12 Settembre

Martedì, 10 Settembre 2024

Per Martedì, il clima a Venezia sarà generalmente stabile e soleggiato per la maggior parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 19.1°C e i 25.8°C, con un’umidità che varierà tra il 59% e il 86%. I venti soffieranno da nord e nord-est con una velocità compresa tra i 2 e i 12 km/h. Durante le prime ore del mattino, il cielo sarà poco nuvoloso, ma verso le ore centrali della giornata e nel pomeriggio, il sereno prevarrà. In serata, invece, sono previste nubi sparse con un aumento dell’umidità. In generale, il clima si manterrà asciutto e piacevolmente caldo, ideale per svolgere attività all’aperto.

Mercoledì, 11 Settembre 2024

Mercoledì il tempo a Venezia subirà un cambiamento significativo. Le temperature si manterranno tra i 18.8°C e i 23.7°C, accompagnate da un’umidità che varierà dal 69% al 93%. I venti, provenienti principalmente da nord-est, avranno una velocità compresa tra i 5 e i 18 km/h. La giornata inizierà con cielo coperto e piogge moderate, che diventeranno più intense durante la seconda metà della giornata, trasformandosi in temporali e forti piogge. La situazione meteorologica tenderà a migliorare solo verso la serata, con nubi sparse e un calo dell’umidità. È consigliabile prestare attenzione agli acquazzoni, soprattutto nella seconda metà della giornata.

Giovedì, 12 Settembre 2024

Giovedì il clima a Venezia sarà caratterizzato da un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Le temperature si manterranno tra i 13.7°C e i 20.6°C, con un’umidità che oscillerà tra il 64% e il 95%. I venti soffieranno principalmente da nord-est con una velocità compresa tra i 3 e i 18 km/h. Durante la giornata, il cielo sarà coperto con piogge e temporali che si intensificheranno, portando ad una diminuzione delle temperature e ad un aumento dell’umidità. Si consiglia di prestare particolare attenzione a causa delle precipitazioni abbondanti e dei venti intensi che caratterizzeranno la giornata.