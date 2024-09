Previsioni meteo: vortice freddo dal Nord Europa, l’Italia piomba in autunno da Giovedì

Gli ultimi aggiornamenti confermano l’arrivo di una fase climatica molto più fresca a partire dalla seconda metà della settimana. Questo cambiamento sarà causato dalla discesa di una saccatura di origine groenlandese, che si porterà verso il Mediterraneo, dando vita a un’ondata di maltempo di stampo tipicamente autunnale sul nostro paese.

Vortice freddo in arrivo da Giovedì, netto calo delle temperature

Già nelle ultime ore le temperature hanno iniziato a scendere in molte zone d’Italia, rispetto ai giorni scorsi. Tuttavia, la diminuzione più marcata avverrà con l’arrivo di questa perturbazione. A partire da giovedì 12 settembre, una massa di aria fredda artico-marittima valicherà le Alpi, sprofondando rapidamente sul bacino del Mediterraneo. Questo causerà la formazione di un vortice ciclonico che investirà in pieno il nostro Paese, dando vita a una fase di maltempo esteso e a un crollo delle temperature.

Il peggioramento inizierà dalle regioni del centro-nord, con piogge abbondanti e temporali, accompagnati da locali grandinate e possibili nubifragi. I venti subiranno un deciso rinforzo, con forti raffiche lungo le coste e sulle aree montuose. Sulle Alpi, sono previste le prime nevicate della stagione: i fiocchi potrebbero cadere già sopra i 1200-1300 metri di quota.

Al Sud, invece, il peggioramento sarà preceduto da un temporaneo aumento delle temperature, specialmente sul basso Adriatico, dove i venti meridionali anticiperanno l’arrivo del fronte perturbato, previsto sopraggiungere per la serata e nottata tra giovedì e venerdì.

Il maltempo si estende al Centro-Sud tra Venerdì e Sabato

Tra venerdì 13 e sabato 14 settembre, il vortice ciclonico si sposterà verso sud, colpendo in pieno anche le regioni centro-meridionali. Le piogge potranno risultare intense, accompagnate da temporali e grandinate, e i venti potrebbero raggiungere intensità di burrasca. Il maltempo picchierà duro soprattutto nella giornata di venerdì.

Le temperature caleranno ulteriormente, scendendo al di sotto della media stagionale. In molte zone del Centro-Sud, le massime non supereranno i 18-20°C, e nelle aree interne e montuose si potrebbero registrare valori inferiori ai 15-16°C, anche durante il giorno.

Domenica di miglioramento, ma clima fresco

Domenica 15 settembre, il maltempo inizierà ad attenuarsi, con qualche residuo disturbo al Sud, sul Tirreno e sul basso Adriatico, dove persisteranno dei rovesci. Altrove, il tempo sarà più variabile, con nubi alternate a schiarite. Tuttavia, il clima rimarrà fresco, con temperature leggermente sotto le medie stagionali, soprattutto nelle regioni adriatiche e meridionali.

Si prospetta dunque un fine settimana tipicamente autunnale, con un deciso calo delle temperature che porterà un assaggio anticipato dell’autunno in tutta Italia. Seguite gli aggiornamenti su www.inmeteo.net